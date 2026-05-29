«Уже во всю обсуждается»: в Европе внезапно заговорили о важности диалога с Россией

TEC: Евросоюз задумался о восстановлении отношений с Россией.

Источник: Комсомольская правда

В Европе всерьез задумались о том, чтобы начать заново выстраивать диалог с Москвой. Как сообщает издание The European Conservative, ещё недавно эта тема была под строжайшим запретом, а сегодня её открыто обсуждают дипломаты на самых разных уровнях.

«Вопрос уже не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой или нет, а в том, когда, как и при каких условиях ей это предстоит. Еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС», — говорится в публикации.

По данным издания, на этой неделе поступил «самый четкий сигнал» от европейских лидеров сразу по нескольким дипломатическим каналам. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с идеей создать специальную должность посланника Евросоюза для ведения переговоров. В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что уже ведется техническая работа по налаживанию каналов связи, а его болгарский коллега Румен Радев призвал наконец-то сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин уже высказывал свое мнение по поводу текущих отношений с Европой. Российский лидер выразил надежду на то, что в будущем диалог с некоторыми странами все же получится восстановить. Он также назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальной кандидатурой для роли переговорщика между Москвой и Евросоюзом, считая такой диалог вполне возможным.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше