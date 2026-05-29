В Европе всерьез задумались о том, чтобы начать заново выстраивать диалог с Москвой. Как сообщает издание The European Conservative, ещё недавно эта тема была под строжайшим запретом, а сегодня её открыто обсуждают дипломаты на самых разных уровнях.
«Вопрос уже не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой или нет, а в том, когда, как и при каких условиях ей это предстоит. Еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС», — говорится в публикации.
По данным издания, на этой неделе поступил «самый четкий сигнал» от европейских лидеров сразу по нескольким дипломатическим каналам. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с идеей создать специальную должность посланника Евросоюза для ведения переговоров. В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что уже ведется техническая работа по налаживанию каналов связи, а его болгарский коллега Румен Радев призвал наконец-то сесть за стол переговоров с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин уже высказывал свое мнение по поводу текущих отношений с Европой. Российский лидер выразил надежду на то, что в будущем диалог с некоторыми странами все же получится восстановить. Он также назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальной кандидатурой для роли переговорщика между Москвой и Евросоюзом, считая такой диалог вполне возможным.