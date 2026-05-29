Развивающий «Сыроварню» в Воронеже бизнесмен покупает ОКН в центре города

По данным Rusprofile, ООО «Домани Групп» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2014 года для деятельности спортивных объектов. Уставный капитал — 21 тыс. руб. Директор — Артем Волков, единственный собственник — Вера Волкова. Выручка за 2025 год составила 85 млн руб. (годом ранее — 85 млн), чистая прибыль — 4,4 млн руб. (годом ранее — 4,7 млн). В числе реализованных проектов компании — футбольный манеж и ледовая арена на дамбе Чернавского моста. Также ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о планах ООО «Домани групп» построить в Воронеже частный малый ледовый стадион. Господин Волков развивает в Воронеже точки Cinnabon, а также является партнером Аркадия Новикова в проекте «Сыроварни» в Центральном парке.