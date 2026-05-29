«Вижу ураган»: астролог Зараев рассказал о будущем РФ во второй половине года

Изменения, которые произойдут в мире во второй половине текущего года, затронут все сферы жизни людей, особенно экономику. В России появится новая экономическая политика, но не та, которая была в советский период, а с учетом современных реалий. Кроме того, в этом году произойдут аномальные «перекосы» с наводнениями и засухой. Об этом рассказал астролог Александр Зараев.
— Особые проблемы ждут людей у берегов Китая и Камчатки, вижу ураган во Флориде, поэтому в сентябре-октябре ждем наводнение. Не нравится зона, в которую входит Испания, Франция и Португалия — она промежуточная, поэтому там начнутся извергаться вулканы и будут землетрясения, — отметил эксперт в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
По его словам, большое количество политических деятелей уйдут с мировой арены, а банк международных расчетов в Базеле начнет крупную перестройку, что окажет влияние на всю мировую экономику.
Известная индийская прорицательница Анурадха Верма рассказала, что в 2027 году в небе произойдут процессы, которые приведут к глобальному переустройству мира. Она спрогнозировала серьезные проблемы с водой, ураганы и землетрясения, а также новые опасные эпидемии.