Главный экономист «Т-Инвестиций» назвала лучшие ОФЗ

В последней стратегии «Т-Инвестиции» фокусировались на средних и длинных бумагах, сообщила главный экономист брокера Софья Донец в эфире Радио РБК. Средние бумаги представляются более безопасными — «их шатает меньше».
Эксперт выделила ОФЗ 26249 и 26262 — это бумаги с фиксированным купоном, который представляет наиболее интересный сегмент при текущей динамике изменения ключевой ставки.
Доходности выше 15−16% на горизонте года смогут дать только корпоративные облигации. Эффективные доходности для такого горизонта в ОФЗ — 13−13,5%, уточнила экономист.