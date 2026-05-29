Перинатальный центр в Ачинске Красноярского края получил новое оборудование

Медики перинатального центра в Ачинске Красноярского края смогут использовать в работе семь современных стационарных вакуумных аспираторов для новорожденных, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Новое оснащение закупили при поддержке нацпроекта «Семья».
Технологичные аппараты будут использовать в отделениях патологии новорожденных, недоношенных детей и анестезиологии-реанимации. С помощью вакуумных аспираторов врачи будут эффективно удалять различные жидкости и фрагменты тканей в процессе родовспоможения и реанимационной помощи новорожденным. Аппараты отличаются эргономичностью, мобильностью и удобством в использовании.
«Благодаря аспираторам мы улучшим качество медицинской помощи, повысим точность диагностики и безопасность матери и ребенка, а также сможем выхаживать самых тяжелых пациентов», — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Ачинского центра охраны материнства и детства Татьяна Власова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.