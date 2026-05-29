Более 5 тысяч вакансий для выпускников доступны в Кадровом центре Калининградской области

Этот показатель сохраняется на уровне прошлого года, сообщили в ведомстве. Трудоустроиться предлагают 350 организаций региона.
Вакансии открыты на крупных промышленных предприятиях — таких как «СПОРТСТАЙЛ ПЛЮС», «Мираторг Запад», «Полипром», «Роскон», «Рыбзавод “За Родину”, “Варница”, “Невское”, “КМК”, “ЕвроРитейл”, “РИГЛА”, а также в “Водоканале”, “Калининградгазификации”, больницах, поликлиниках, детских садах, школах и других государственных и муниципальных учреждениях.
Востребованы как специалисты с высшим и средним профессиональным образованием — врачи, инженеры, медсёстры, фельдшеры, бухгалтеры, администраторы, инспекторы, менеджеры, лаборанты, учителя, воспитатели, фармацевты, повара, швеи, продавцы, кладовщики, слесари, трактористы, — так и сотрудники, не требующие специальной подготовки: обработчики рыбы, уборщики, дворники, расфасовщики.
Примечательно, что половина всех вакантных рабочих мест без опыта приходится именно на рабочие профессии, не требующие специальной подготовки. Это делает рынок труда Калининградской области особенно доступным для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Выпускники школ, колледжей и вузов могут уверенно стартовать в карьере, не покидая родного региона.