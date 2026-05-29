В Светлом задержали мужчину, который снял с пьяной знакомой золотые украшения

В Калининградской области в полицию Светлого обратилась 45-летняя местная жительница, сообщившая о.

Источник: Kaliningradnews

пропаже трёх золотых колец, золотой цепочки с кулоном и мобильного телефона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу совершил 34-летний местный житель.

По предварительным данным, незадолго до пропажи украшений заявительница находилась в гостях у своего знакомого, где также присутствовал подозреваемый. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он незаметно снял с неё золотые украшения, забрал телефон и ушёл.

Ювелирные изделия мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Мобильный телефон удалось изъять и вернуть потерпевшей.

Следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».