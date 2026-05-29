«Уступи дорогу поездам»: калининградским студентам наглядно показали, чем опасен неосторожный переход путей

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Калининград совместно с представителями Общественного совета и.

Источник: Kaliningradnews

работниками Калининградской железной дороги организовали для первокурсников Московского финансово-юридического университета (МФЮА) познавательную экскурсию на Южном вокзале.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской профилактической акции «Уступи дорогу поездам», цель которой — предупреждение травматизма на объектах железнодорожного транспорта и формирование у молодёжи культуры безопасного поведения.

Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних линейного отдела провёл для студентов экскурсию по вокзалу. Полицейские наглядно продемонстрировали ребятам, почему переход путей в неположенном месте, использование наушников и капюшонов, а также отвлечение на гаджеты могут привести к непоправимым последствиям. Особое внимание уделили правилам пересечения железнодорожных путей, сигналам локомотивных бригад и смертельной опасности так называемого «зацепинга». Студентам также разъяснили административную и уголовную ответственность за правонарушения на транспорте.

Представитель Общественного совета Ирина Гилка призвала первокурсников быть внимательными и напомнила, что соблюдение простых правил сохраняет жизнь и здоровье. В завершение мероприятия организаторы ответили на вопросы студентов и раздали им тематические памятки.

Акция «Уступи дорогу поездам» продолжается: подобные рейды и лекции на вокзалах Калининграда проводятся на регулярной основе.

