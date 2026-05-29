Юная должница из Балтийска трудоустроилась и начала платить алименты после возбуждения уголовного дела

Калининградской области находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданки 2003 года рождения. Суд обязал девушку выплачивать деньги на содержание своего сына, родившегося в 2021 году, который после развода родителей остался проживать с отцом.
Однако молодая мать долгое время уклонялась от уплаты алиментов. В результате задолженность достигла 200 тысяч рублей. За это гражданка была привлечена к административной ответственности и отбыла 40 часов обязательных работ. Но и это наказание не побудило юную должницу начать погашать долг.
Реальным стимулом стали меры уголовно-правового характера. После возбуждения уголовного дела по статье 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание детей) девушка наконец трудоустроилась. Получая стабильный доход, она уже два месяца исправно выплачивает текущие алименты, а также постепенно гасит накопленную задолженность.