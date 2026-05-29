Александр Тукманов о последних результатах сборной: Исключительно мотивационный фактор

Бывший вице-президент и экс-гендиректор Российского футбольного союза (РФС), бывший президент московского «Торпедо», советский футболист Александр Вячеславович Тукманов в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» назвал причину не самой удачной серии матчей сборной России, а также поделился ожиданиями от предстоящих игр национальной команды против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
Напомним, подопечные Валерия Карпина 28 мая в Каире уступили национальной команде Египта в товарищеском матче со счётом 0:1.
Напомним, беспроигрышная серия сборной России, длившаяся четыре года и составлявшая 23 матча, прервалась 15 ноября 2025 года в товарищеском матче против команды Чили, который завершился поражением россиян со счётом 0:2. После этого российские футболисты одержали одну победу (3:1 над Никарагуа в марте 2026-го), один раз сыграла вничью (0:0 с Мали в марте 2026-го) и потерпели одно поражение — в недавней встрече с Египтом.
В пятницу, 5 июня, команда Валерия Карпина встретится с Буркина-Фасо в Волгограде. Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Буркина-Фасо располагается на 62-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Тринидад и Тобаго — на 102-й, Россия — на 36-й.
— Александр Вячеславович, сейчас серия сборной России выглядит не слишком хорошо, и результаты не улучшились с того момента, как Валерий Карпин ушёл из «Динамо». Влияет ли как-то совмещение или отсутствие совмещения тренером работы в клубе и сборной?
— Наверное, влияет, но всё это индивидуально. И Валерий Лобановский совмещал работу тренера сборной команды и клуба, и Валерий Газзаев. То есть, примеры такие, в общем-то, в российском футболе были. Всё зависит от характера, всё зависит от того, как главный тренер сам видит игру сборной, от его контакта с футболистами. Но, на мой взгляд, совмещение отвлекает от работы со сборной командой.
— С чем могут быть связаны последние результаты сборной?
— Я считаю, что это исключительно мотивационный фактор. Всё равно присутствует элемент какой-то расслабленности в игре — у тебя нет турнирной задачи. А потом соперник ещё такой, который тоже тебя не мотивирует. Ну что такое Буркина-Фасо? Или, условно говоря, Тринидад какой-то? Это же не футбольная держава. Я понимаю, если бы соперником была сборная Италии, Германии, например, или любая другая ведущая футбольная держава. Тогда, конечно, мы вправе были бы ожидать другого настроя футболистов, и вообще совершенно другой футбол бы наши ребята показали. Они умеют играть, у нас хорошие футболисты. Но сама ситуация не способствует раскрытию лучших игровых качеств в наших футболистов.
— Чего, в таком случае, следует ожидать от предстоящих матчей с Буркина-Фасо и с Тринидадом?
— На мой взгляд, они будут ещё скучнее, чем вчерашняя игра с Египтом. Потому что соперник менее квалифицированный, чем сборная Египта — это раз. И потом, с каждым днём они всё больше будут думать об отпуске — от этого никуда не денешься, это психология человека. Но это надо понимать, и не ждать в этих играх от нашей сборной команды какой-то запредельной отдачи — ничего этого не будет. Да, будут бегать, да, будут играть, да, выиграют. Но это не будет говорить о силе сборной команды, не даст нам оценку потенциала сборной. Потенциал есть у нашей команды, но в этих играх он не раскроется по тем причинам, которые я назвал. Но, я ещё раз говорю, футболисты у нас хорошие.