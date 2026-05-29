Трамп: США извлекут и утилизируют обогащенный уран из Ирана

Трамп заявил, что США извлекут иранский обогащенный уран в сотрудничестве с Ираном и МАГАТЭ.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты извлекут и утилизируют обогащенный уран из Ирана с сотрудничестве с Тегераном и МАГАТЭ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Обогащенный материал, который иногда называют “ядерной пылью”, будет извлечен Соединенными Штатами в тесной координации и сотрудничестве с Исламской Республикой Иран и МАГАТЭ и уничтожен», — написал он в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что соответствующими механическими возможностями на извлечение урана обладают лишь США и Китай.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп высказался о санкция США в отношении Ирана. Как заявил глава Белого дома, Вашингтон не намерен рассматривать возможность ослабления экономических ограничений против Тегерана, независимо от передачи иранского высокообогащенного урана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше