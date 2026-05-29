Россиянам назвали правила выживания при встрече с шаровой молнией

Можно ли предсказать встречу с шаровой молнией — вопрос, на который у науки до сих пор нет точного ответа. Доктор физико-математических наук Роман Шамин рассказал, как вести себя при возможной встрече. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Понимания феномена, как он образуется, из чего он состоит, какова его природа и какие его последствия, на самом деле единой теории нет. Есть несколько различных гипотез, в том числе электрические, плазменные, даже химические, но какой-то одной теорией невозможно это явление представить», — уточнил Шамин.
Эксперт предупредил, что шаровая молния нестабильна и движется вместе с потоками воздуха. Вероятность ее попадания в помещение крайне мала. В случае появления рядом с человеком важно не двигаться резко и не создавать воздушных потоков, чтобы не спровоцировать ее перемещение.
По словам специалиста, главная опасность шаровой молнии в том, что последствия ее контакта невозможно заранее предсказать. Это может быть как электрический разряд, так и ожог. Поэтому приближаться к ней нельзя — безопаснее всего наблюдать издалека. Если есть возможность, допускается съемка на смартфон, но только без риска для жизни.
