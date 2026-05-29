РЖД объявило об услуге поездки в поездах детей с 10 лет без взрослых

Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД. Во время поездки за детьми будут следить начальник поезда и проводник, а по приезде его передадут встречающему, указанному в ранее заполненном заявлении.