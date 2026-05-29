Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД объявило об услуге поездки в поездах детей с 10 лет без взрослых

Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД.

Источник: РБК

Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД. Во время поездки за детьми будут следить начальник поезда и проводник, а по приезде его передадут встречающему, указанному в ранее заполненном заявлении.

Они смогут самостоятельно ездить на поездах:

«Аврора».

«Ласточка».

«Финист».

Полный список направлений указан на официальном сайте компании.

Однако услуга платная, заявили в РЖД, ее стоимость составит 1500 рублей. Оформить ее можно будет на кассах дальнего следования.

При покупке данного билета необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность ребенка и законного представителя, а также заполнить заявления о об оказании услуги и ответственности за перевозку ребенка до момента его передачи встречающему.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше