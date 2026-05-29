Студенты вуза в Самаре разработали особую конструкцию «умных» часов

Электронные настенные часы, созданные студентами Самарского государственного технического университета по проекту «Десятилетие науки и технологий» в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», украсили интерьер исторического холла в здании вуза. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области.
Традиция создания собственных часов для инженерно-технологического факультета зародилась еще в 1976 году. Тогда студенты изготовили первое устройство в виде прямоугольной настенной панели с цифрами оранжевого цвета, соответствующими текущему времени и дню недели. Пятьдесят лет спустя студенты той же кафедры спроектировали новую версию часового механизма. Они создали не просто прибор, отсчитывающий время, а символический артефакт.
У современной версии вузовских часов есть ряд отличительных особенностей. В частности, автономная синхронизация, позволяющая избежать потенциальных проблем при возможных перебоях с электропитанием: часы автоматически связываются с ближайшей точкой Wi-fi и синхронизируются с мировым временем. После установки механизм подключили к бытовой сети электроснабжения. Но в нем также предусмотрена возможность и автономного питания от аккумулятора.
Как отмечают студенты и преподаватели инженерно-технологического факультета, при необходимости производство подобных «умных» часов можно поставить на поток.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.