В Новосибирске прошли соревнования по спортивному ориентированию

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» прошли в Новосибирске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Мероприятия прошли на стадионе Новосибирского государственного университета. На старт вышли все желающие независимо от возраста, опыта и физической подготовки. Соревнования проходят в лесном массиве. Участники не знают расположения контрольных пунктов заранее — карта выдается непосредственно на старте. Маршрут каждый выстраивает сам, но есть обязательные пункты для отметки.
Разным категориям спортсменов предлагаются дистанции разной длины и сложности. Самые юные участники — дети до 12 лет и ребята с родителями, а опытные ветераны объединяются в группу 55 лет и старше. Всего медали и дипломы разыгрываются в 14 возрастных категориях.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.