Ростовские власти не нашли инвестора на строительство канатной дороги

В Ростове-на-Дону до сих пор не выбран инвестор и не сформирована единая концепция для строительства канатной дороги на отрезке от Театрального спуска до жилого комплекса «Левобережье», сообщили в региональном министерстве транспорта. Об этом пишет РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу донского минтранса.