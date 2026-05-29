Лучшим поваром региона стал Артем Твердохлебов из Саратова

Награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар» прошло в Саратове в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.
Мероприятие прошло в историческом парке «Россия — Моя история» в рамках форума для предпринимателей «Делай на 100», приуроченного ко Дню российского предпринимательства. В течение двух дней участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки, удивляя комиссию своим мастерством, в том числе пирожным «Волга».
Победителем стал шеф-повар одного из саратовских ресторанов Артем Твердохлебов. Второе и третье места заняли Денис Фадеев и Валерий Маслов.
Министр экономического развития региона Андрей Разборов отметил, что Саратовская область славится богатыми гастрономическими традициями: «Знаменитый саратовский калач, пирожное “Волга”, молочная продукция, волжская рыба — это культурный код региона. Ценно, что у нас есть талантливые повара, которые сохраняют традиции и смело привносят новое».
Отметим, что Саратовская область впервые проводит региональные этапы конкурса «Лучший по профессии». Этап «Повар» стал уже третьим (ранее определили лучших сварщика и швею), в июне пройдет конкурс среди механизаторов. Призеры региональных этапов представят регион в финале, где победители получат от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.