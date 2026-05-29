Волгоградцам объяснили порядок оплаты при невыходе на работу из-за угроз ракет или БПЛА

Роструд разъяснил, как следует работодателям оформлять невыход сотрудников на работу из-за воздушной тревоги, ракетной или беспилотной опасности.
В случае, если работник не может приступить к своим обязанностям из-за внешней угрозы, то работодатель вправе объявить простой. Трудовой кодекс РФ квалифицирует простой, как временную приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.
Оплата такого периода регулируется частью 2 статьи 157 ТК РФ, а именно в размере не менее ⅔ тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.
