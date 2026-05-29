ЕС назвал страны, которые выдали белорусам больше всего шенгенских виз

Больше всего виз белорусам в 2025 году выдала Италия — более 50 тысяч и 98% из них были многократными. На втором месте Германия с 37,6 тысячами виз (90% из них многократные). На третьем месте Польша, на долю этой страны пришлось 16,2 тысячи виз. Франция выдала около 10 тысяч виз, Венгрия — 8,7 тысячи.