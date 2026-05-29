ЕС назвал страны, которые выдали белорусам больше всего шенгенских виз

Белорусы в 2025 году получили 152 571 шенгенских виз. Такие данные обнародовала Европейская комиссия по выдаче шенгенских виз. Всего же граждане Беларуси подали 157 028 заявлений на получение виз. Уровень отказов всего 2,3%. Причем около 85% от общего числа виз — многократные, всего было выдано 129 672 мультивиз.
Больше всего виз белорусам в 2025 году выдала Италия — более 50 тысяч и 98% из них были многократными. На втором месте Германия с 37,6 тысячами виз (90% из них многократные). На третьем месте Польша, на долю этой страны пришлось 16,2 тысячи виз. Франция выдала около 10 тысяч виз, Венгрия — 8,7 тысячи.
Только 40% заявителей получили мультивизы, подаваясь на поездки в Румынию, Словакию, Болгарию.
В 2025 году Беларусь заняла 19-е место в мире по количеству поданных заявлений на шенгенские визы.
