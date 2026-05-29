Компании из Иркутской области представили продукцию на выставке в Китае

Продовольственные бренды из Иркутской области презентовали свои товары на фестивале-ярмарке в Китае «Сделано в России», организованной при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
На масштабном событии Приангарье представили предприятия «Дикая Сибирь», «Байкальская легенда», «Таежные вкусняшки» и «Наве-Терра». Региональные производители ознакомили всех желающих с локальной сибирской продукцией: чагой, вареньем из шишек, товарами из кедрового ореха и другой продукцией, изготовленной из натурального сырья. Благодаря этому иркутским компаниям удалось поучаствовать в переговорах с иностранными покупателями и заключить экспортные контракты.
«Участие продовольственных брендов Приангарья в таких мероприятиях помогает продвижению продукции на международные рынки, укреплению экспортных позиций и формированию положительного имиджа производителей. Все это способствует увеличению продаж и достижению регионом целевых показателей федерального проекта “Экспорт продукции АПК”», — подчеркнула министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
Всего участие в фестивале приняли более ста российских производителей из 37 регионов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.