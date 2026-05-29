Компании из Иркутской области представили продукцию на выставке в Китае

На масштабном событии Приангарье представили предприятия «Дикая Сибирь», «Байкальская легенда», «Таежные вкусняшки» и «Наве-Терра». Региональные производители ознакомили всех желающих с локальной сибирской продукцией: чагой, вареньем из шишек, товарами из кедрового ореха и другой продукцией, изготовленной из натурального сырья. Благодаря этому иркутским компаниям удалось поучаствовать в переговорах с иностранными покупателями и заключить экспортные контракты.