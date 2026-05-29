В МЭИ открыли лабораторию для испытаний материалов водоподготовки в энергетике

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Лабораторию функциональных испытаний и контроля качества материалов для подготовки воды в энергетике и промышленности открыли в Национальном исследовательском университете «МЭИ». Торжественная церемония состоялась в рамках XIII Международного водно-химического форума, сообщили в пресс-службе вуза.
В церемонии торжественного открытия приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и председатель совета директоров НПК «Медиана-фильтр», профессор Алексей Пантелеев, которые подчеркнули, что создание лаборатории призвано обеспечить системный обмен практическим опытом между наукой и промышленностью.
Как отметили в пресс-службе, новая лаборатория создана на базе кафедры инновационных технологий наукоемких отраслей (ИТНО) в партнерстве с НПК «Медиана-фильтр».
Уточняется, что лаборатория позволяет проводить полный цикл исследований: изучение свойств ионно-обменных смол и фильтрующих материалов, определение ресурса мембранных элементов, тестирование коррозионной стойкости материалов, а также оценку эффективности применения ингибиторов коррозии и отложений.
«Наша совместная работа с НПК “Медиана-фильтр” гарантирует, что исследования будут ориентированы на реальные потребности рынка и смогут быстро трансформироваться в технологические решения. Помимо прикладных задач, лаборатория будет задействована в учебном процессе, что позволит повысить уровень практической подготовки студентов кафедры», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.