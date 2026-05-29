Ростовской области выделят почти пять миллиардов рублей на поддержку аграриев

В 2026 году аграрии Ростовской области получат почти пять миллиардов рублей федеральной государственной поддержки. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь по итогам рабочей встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.
— Минсельхоз оказывает нашим аграриям системную господдержку. Важно было услышать, что Ростовская область вносит значимый вклад в АПК всей России и уверенно сохраняет позиции, — подчеркнул глава региона.
Донской субъект остается одним из крупнейших отечественных производителей зерна. Во время переговоров министр отметила высокие показатели независимости от импорта: уровень самообеспеченности семенами основных культур в области достиг 84%.
Также представители власти обсудили развитие донского мелиоративного комплекса. В повестку рабочей встречи вошли вопросы благоустройства сельских территорий и модернизации системы профильного аграрного образования.
