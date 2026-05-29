Проект нового корпуса техникума имени Изгагина создаст пермская компания

Работы планируется выполнить до 30 ноября 2027 года.

Компания из Перми будет проектировать новый корпус техникума имени Изгагина, передаёт «Новый компаньон».

Речь идёт о новом трёхэтажном корпусе техникума, рассчитанном на 550 студентов, который разместят в границах земельного участка под техникумом площадью 17,3 тысячи квадратных метров. Участок находится на Комсомольском проспекте, 91. На первом этаже разместятся производственные мастерские с современными станками ЧПУ. Для организации учебного процесса нужны лаборатории, учебные классы и просторные аудитории. Кроме того, в здании будет оборудован крупный спортивный блок.

По итогам конкурса Управление капстроительства Пермского края заключило контракт на разработку проектной документации нового учебного здания пермского техникума промышленных и информационных технологий имени Изгагина с местной компанией «Кинетика». На проектирование выделили 30 миллионов рублей.

Как сообщает издание, разрабатывая проект, подрядчик должен учесть ограниченное пространство для строительства и существующую застройку района. В составе работ — не только инженерно-изыскательские работы и создание архитектурной концепции, но и разработка полного комплекта рабочей и проектно-сметной документации, а также прохождение госэкспертизы. Все работы планируется завершить до 30 ноября 2027 года.

