Проект нового корпуса техникума имени Изгагина создаст пермская компания

Компания из Перми будет проектировать новый корпус техникума имени Изгагина, передаёт «Новый компаньон».
Речь идёт о новом трёхэтажном корпусе техникума, рассчитанном на 550 студентов, который разместят в границах земельного участка под техникумом площадью 17,3 тысячи квадратных метров. Участок находится на Комсомольском проспекте, 91. На первом этаже разместятся производственные мастерские с современными станками ЧПУ. Для организации учебного процесса нужны лаборатории, учебные классы и просторные аудитории. Кроме того, в здании будет оборудован крупный спортивный блок.
По итогам конкурса Управление капстроительства Пермского края заключило контракт на разработку проектной документации нового учебного здания пермского техникума промышленных и информационных технологий имени Изгагина с местной компанией «Кинетика». На проектирование выделили 30 миллионов рублей.
Как сообщает издание, разрабатывая проект, подрядчик должен учесть ограниченное пространство для строительства и существующую застройку района. В составе работ — не только инженерно-изыскательские работы и создание архитектурной концепции, но и разработка полного комплекта рабочей и проектно-сметной документации, а также прохождение госэкспертизы. Все работы планируется завершить до 30 ноября 2027 года.
