В Кукморском районе Татарстана отремонтируют старейшую библиотеку

Одна из старейших библиотек Кукморского района Республики Татарстан, созданная в 1934 году в деревне Сардек-Баш, превратится в современное пространство для отдыха и досуга. Модернизация культурных учреждений проводится при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве экономики республики.
Изба-читальня с фондом в 500 книг была организована в Кукморском районе в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны здесь собирались жители, читали письма с фронта, вместе сочиняли песни. В 1964 году площадку переименовали в Сардекбашскую сельскую библиотеку. Сегодня ее фонд насчитывает более 7 тыс. книг.
В процессе капитального ремонта библиотеку расширят до 130 кв. метров. Строители уже заменили окна, обновили инженерные системы и пол. В 2026 году планируется завершить отделку помещений, установить двери и смонтировать витражное остекление балкона. В 2027 году здесь появятся современное оборудование и новая мебель.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.