В Кукморском районе Татарстана отремонтируют старейшую библиотеку

Изба-читальня с фондом в 500 книг была организована в Кукморском районе в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны здесь собирались жители, читали письма с фронта, вместе сочиняли песни. В 1964 году площадку переименовали в Сардекбашскую сельскую библиотеку. Сегодня ее фонд насчитывает более 7 тыс. книг.