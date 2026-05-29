Амина Гавва победила в голосовании среди читателей ИА «Время Н»

Победительницей фестиваля материнства, красоты и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2026», по версии читателей ИА «Время Н», стала 37-летняя Амина Гавва.
Голосование за участниц проводилось в группе агентства во «ВК» в мае. Наибольшее число голосов было отдано за руководителя направления продаж в розничной торговле Амину Гавва.
Амина сотрудничает с центром всесторонней поддержки детей с ограниченными возможностями. Она хотела заполучить титул «Миссис Нижний Новгород», чтобы продвигать благотворительные проекты, а также воплотить в жизнь детскую мечту — стать принцессой.
Скоро на сайте ИА «Время Н» должно выйти эксклюзивное интервью с Аминой, где она подробнее расскажет о своих увлечениях и планах.