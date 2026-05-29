В больнице поселка Мокроус Саратовской области прошла акция "Поезд здоровья

Масштабная профилактическая акция «Поезд здоровья» прошла на территории Федоровской районной больницы поселка городского типа Мокроус Саратовской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Мероприятие провели в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Главная задача акции — сделать медицинскую помощь более доступной для жителей сельских и отдаленных территорий. Поэтому в течение дня взрослые и дети могли бесплатно пройти консультации узких специалистов, профилактические обследования и скрининговую диагностику.
В результате за один день медицинские осмотры и консультации получили более 200 человек. За помощью обращались не только жители Федоровского района, но и пациенты из соседних муниципалитетов.
Для участников акции организовали прием сразу по нескольким направлениям. Жителей консультировали кардиолог, невролог, оториноларинголог, эндокринолог, стоматолог, ортодонт, уролог-андролог и другие специалисты. Отдельное внимание уделили детям: для маленьких пациентов провели дополнительные диагностические исследования, в том числе НСГ-обследование — ультразвуковое исследование головного мозга.
Помимо консультаций врачей, на площадке работал Центр здоровья. Здесь жители смогли пройти комплексное скрининговое обследование организма, узнать основные показатели здоровья и рассчитать биологический возраст.
Кроме того, после обследований пациенты получили рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению. Некоторым назначили дополнительные диагностические исследования. Также часть жителей получила направления на госпитализацию и специализированное обследование в областные медицинские учреждения.
Символичным продолжением этой работы стало открытие «Аллеи здорового долголетия». Участники мероприятия высадили молодые деревья как знак заботы о здоровье людей и будущем поколений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.