Минсельхоз РФ выделит 5 млрд рублей на помощь донским аграриям

До июня 2026 года хозяйствам области уже предусмотрено перечисление 1,8 млрд руб. господдержки. Выделенные ресурсы распределены по ключевым направлениям: субсидирование зерновых, развитие элитного семеноводства, стимулирование молочного производства, страхование в животноводческой отрасли, а также овощеводство и картофелеводство. Таким образом, общий объем федеральных вливаний в аграрный сектор Дона в 2026 году может превысить 6,8 млрд руб., что станет серьезным подспорьем для местных сельхозпроизводителей в условиях системного экономического кризиса и на фоне прошлогоднего неурожая.