Три брата поймали и съели рыбу стоимостью почти четыре миллиона рублей

В австралийском штате Виктория три брата, Питер, Майкл и Андреас Саллум, поймали австралийского тунца весом 107 килограммов с борта яхты своего двоюродного брата, а затем съели его. Цена рыбы составляла около 73 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом сообщил портал Nine News.
Австралийцы выловили рыбу вблизи города Аполло-Бей — им понадобилось два часа, чтобы справиться с уловом.
— Мы все были в полном шоке. Даже капитан судна очень удивился, — рассказал Майкл.
Австралийский тунец, которого поймали братья, считается одной из самых ценных в мире рыб. Стоимость одного килограмма его мяса может достигать 683 австралийских долларов (35,5 тысячи рублей — прим. «ВМ»). Но в Австралии рыбакам-любителям запрещено торговать пойманной рыбой, поэтому братья съели тунца, а часть мяса раздали родным и друзьям, передает портал.
