Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три брата поймали и съели рыбу стоимостью почти четыре миллиона рублей

В австралийском штате Виктория три брата, Питер, Майкл и Андреас Саллум, поймали австралийского тунца весом 107 килограммов с борта яхты своего двоюродного брата, а затем съели его. Цена рыбы составляла около 73 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом сообщил портал Nine News.

В австралийском штате Виктория три брата, Питер, Майкл и Андреас Саллум, поймали австралийского тунца весом 107 килограммов с борта яхты своего двоюродного брата, а затем съели его. Цена рыбы составляла около 73 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом сообщил портал Nine News.

Австралийцы выловили рыбу вблизи города Аполло-Бей — им понадобилось два часа, чтобы справиться с уловом.

— Мы все были в полном шоке. Даже капитан судна очень удивился, — рассказал Майкл.

Австралийский тунец, которого поймали братья, считается одной из самых ценных в мире рыб. Стоимость одного килограмма его мяса может достигать 683 австралийских долларов (35,5 тысячи рублей — прим. «ВМ»). Но в Австралии рыбакам-любителям запрещено торговать пойманной рыбой, поэтому братья съели тунца, а часть мяса раздали родным и друзьям, передает портал.

7 мая московские рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки около Киевского вокзала. Один из прохожих поинтересовался, сколько может стоить такая рыба, и рыбак ответил ему, что ее могут оценить в примерно восемь тысяч рублей.