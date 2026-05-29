Три брата поймали и съели рыбу стоимостью почти четыре миллиона рублей

7 мая московские рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки около Киевского вокзала. Один из прохожих поинтересовался, сколько может стоить такая рыба, и рыбак ответил ему, что ее могут оценить в примерно восемь тысяч рублей.