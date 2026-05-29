В Тюмени привели в порядок прибрежную территорию рядом со школой

Там собрали и отправили на переработку более 1,6 тыс. кг мусора.

Волонтеры экологической акции «ЭКОволна РВК 3.0» собрали мусор и навели чистоту на участке около школы № 63 в Восточном административном округе Тюмени, сообщили в администрации города. Участие и взрослых, и детей в создании комфортных условий — основа национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В акции приняли участие специалисты «Росводоканал Тюмень», студенты Тюменского индустриального университета, Техникума строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Вместе они собрали и отправили на переработку более 1,6 тыс. кг мусора. Самыми необычными находками стали деревянная дверь, микроволновка и пластиковая ванна.

«Когда мы вытаскивали ванну, появился азарт. Мы даже трос сбегали купили, чтобы ее выудить. Наш мусорный “улов” превысил 400 килограммов», — поделился впечатлением участник команды «Вода-Жизнь» Максим Лаптев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.