Россельхознадзор опроверг ограничение на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Российские власти не стали вводить запреты на поставки овощей и фруктов из Узбекистана. Об этом официально заявили специалисты Россельхознадзора, опровергнув слухи о возможных ограничениях.
Отмечается, что 29 мая 2026 года российское ведомство направило запрос коллегам из Узбекистана. Как объяснили в Россельхознадзоре, цель этих переговоров — создать четкий механизм, который гарантирует безопасность продуктов. При этом подчеркивается, что никаких ограничительных барьеров для узбекских томатов, яблок или винограда на данный момент нет.
Ведомство также привело статистику за прошлый год. Напомним, что в декабре 2025 года специалисты отчитались об огромных объемах проверенной продукции. Речь идет о более чем 9,5 миллиона тонн различных растительных товаров, не считая зерна, а также о миллиардах саженцев и луковиц.
Отдельно стоит отметить ситуацию с другим партнером России — Арменией. Стало известно, что с субботы, 30 мая, Москва ввела запрет на ввоз некоторых армянских овощей. Под санкции попали свежие помидоры, огурцы, перец, зелень и даже клубника.