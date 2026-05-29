МНС сказало, что изменится для белорусов, которые платят налог 10%

Об изменениях по налогу на профессиональный доход с 1 июля 2026 года напомнили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси. Кстати, такой налог оплачивают более 200 тысяч работающих белорусов.
Налоговики отметили, что с 1 июля ежемесячный минимальный налог будет составлять не менее 45 рублей. И эта сумма уплачивается даже в те месяцы, когда дохода не было и чеки через приложение «Профдоход» не формировались. Для получателей пенсий минимальный налог с учетом льготы по страховым взносам в ФЗСН составит не 45, а 18 рублей.
Налоговики предупредили, что имеют право прекратить применение налога на профдоход, если плательщик три раза подряд не уплатит налог в срок. После этого вернуться ему на этот вариант налогообложения можно будет не ранее чем через полгода.
В МНС напомнили величину базовых ставок налога на профдоход: 10% — общая ставка, 4% — для получателей пенсии, 20% если доход превысил 60 000 рублей в целом за год (для получателей пенсии — 8%). При нарушении сроков формирования чеков также применяется повышенная ставка в 20%.
Напомним, что налог на профдоход был введен в Беларуси с 2023 года.
