Похудевшая актриса Пермякова рассказала об отношении к алкоголю

Российская актриса Светлана Пермякова в шоу «Кстати» рассказала о своем отношении к алкоголю. По словам артистки, она полностью отказалась от употребления таких напитков.
— К сладкому тяга не прошла, а прошла к алкоголю. Не хочется даже. Ещё я понимаю, если выпью — станет очень плохо. Я перестала пить, — призналась звезда сериала «Интерны».
Ранее Пермякова рассказала, что за последний год ей удалось сбросить более 20 килограммов, однако поддерживать результат оказалось сложнее, чем худеть. Она отметила, что строгая диета и гастроли с быстрыми перекусами постоянно проверяют силу воли и приходится внимательно следить за пищевыми привычками вместе с врачом.
