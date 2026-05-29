Летим летом — и не только: где обновили аэропорты по нацпроекту

Весной и летом небо становится «теснее»: самолеты летают чаще, а пассажиров — в разы больше. Аэропорты и авиакомпании к высокому сезону подходят уже подготовленными: техника проверена, персонал на местах, при необходимости добавляют новые рейсы. Тем более что за первые три месяца 2026 года 73% авиапутешествий были внутри России, их совершили 16,5 миллиона туристов. Чтобы справляться с таким потоком, инфраструктуру модернизируют: только в 2025-м по национальному проекту «Эффективная транспортная система» обновили инфраструктуру аэропортов Новосибирска, Магадана, Братска, Махачкалы, Мирного и Грозного. Рассказываем про аэропорты, которые приводят в порядок, а также что стоит посмотреть в городах, где они находятся.
Благовещенск: на край света с комфортом.
Дальний Восток — край контрастов. Трескучие морозы, бесконечные расстояния, долгие дороги — и невероятная красота вокруг. А также то, что нигде больше не увидишь. Например, город Благовещенск расположен буквально на границе с Китаем. Он стоит на одном берегу Амура, а на другом уже находится китайский город Хэйхэ.
Так получилось не случайно: Благовещенск построили в 1856 году именно как военный пост для охраны имперских рубежей. Сегодня русские узоры здесь соседствуют с азиатским колоритом, старинные особняки — с современными зданиями, а гостей ждут неожиданные открытия. Например, можно увидеть Хэйхэ прямо с городской набережной или попробовать блюда, которых нет больше нигде в стране. Лучше приезжать с мая по сентябрь: здесь солнечно, тепло, а значит, можно часами гулять по набережной и посещать местные праздники и фестивали.
Добраться сюда из центральной части страны проще всего самолетом. Кстати, в местном аэропорту недавно ввели в строй новый пассажирский терминал. Его площадь свыше 26 тысяч квадратных метров — в четыре раза больше, чем было раньше. За час воздушная гавань способна пропустить тысячу человек: в среднем 600 летят в разные уголки России, 400 — за рубеж.
С 2022 года пассажиров в аэропорту Благовещенска становится все больше, а в 2025-м их впервые оказалось больше миллиона. Благодаря новому терминалу авиагавань готова принимать до двух миллионов человек ежегодно.
Встречать гостей тоже стало намного приятнее. Возле вокзала благоустроили площадь, а число парковочных карманов увеличили со 190 до 600 с лишним. Рядом появилась зона отдыха — с амфитеатром, садом камней и красивыми скамейками.
Но главное изменение произошло в инфраструктуре авиагавани. Взлетно-посадочную полосу полностью реконструировали, и теперь Благовещенск может принимать любые типы лайнеров, включая широкофюзеляжных гигантов. А еще расширили перроны для стоянки самолетов, добавили рулежные дорожки и построили современную аварийно-спасательную станцию. Все это дает аэропорту возможность принимать больше судов одновременно и делает полеты безопаснее.
Новосибирск: перекресток воздушных трасс.
Новосибирск — третий по населению город в стране и очень необычный по атмосфере. Сталинский ампир здесь сочетается с уличными галереями и необычными музеями, а местный зоопарк — один из лучших не только в России, но и в мире. Например, он считается лидером по числу манулов, и во многие другие города эти коты «прибыли» именно отсюда.
Добраться до Новосибирска проще всего по воздуху — местный аэропорт Толмачево давно превратился в крупнейший за Уралом хаб для пересадок. По числу стыковочных рейсов он уступает только московским аэропортам.
Пропускную способность аэропорта увеличили за счет модернизации инфраструктуры. Здесь построили две рулежные дорожки общей длиной полтора километра. Теперь самолеты быстрее подъезжают к полосе и не создают очередей на взлет и посадку.
Уже в первые три месяца 2026 года услугами авиагавани Новосибирска воспользовались 2,1 миллиона человек, что на 8,4% больше, чем в 2025-м.
Куда можно улететь из Новосибирска? География широкая — 91 направление. В первом квартале 2026 года добавились рейсы в Чебоксары, Шанхай и Сиань. А со второго квартала самолеты отправятся в Караганду и Ашхабад.
«Благодаря географическому преимуществу, акценту на восточных направлениях и стратегическому развитию маршрутной сети мы опережаем среднеотраслевые темпы изменения пассажиропотока», — отметил генеральный директор аэропорта Новосибирск Константин Фуряев.
Магадан: аэропорт среди сопок.
Столица Магаданской области стоит на берегу Охотского моря. Добраться сюда всегда было той еще задачей — регион считается одним из самых труднодоступных в стране. Но путешественников это не пугает: уникальная природа, этнические гулянья, яркие фестивали и свежие морепродукты год от года привлекают все больше туристов.
Самый быстрый способ попасть в Магадан — самолет. Рейсы летают в аэропорт «Сокол» из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока и других городов. В 2024 году на территории воздушной гавани открыли новый терминал. Его возводили в условиях вечной мерзлоты, а проектные решения разрабатывали отечественные научные институты, которые специализируются на стройках в Заполярье. В результате появился современный терминал плюс модернизированная инфраструктура, которые позволяют аэропорту принимать до полутора миллионов пассажиров ежегодно.
А в 2025-м инфраструктуру «Сокола» серьезно обновили. Там модернизировали рулежные дорожки, перроны и места стоянок для лайнеров. Проложили дренажную систему для отвода воды, построили патрульную дорогу и новые подстанции — центральную и трансформаторную. Плюс установили современное светосигнальное оборудование и надежное ограждение по периметру с технической охраной.
Архыз: воздушные ворота в горы.
К 2030 году по всей России будет работать 241 аэропорт. Из них 75 — модернизируют или построят. Один из таких проектов — «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Его построят с нуля, и это отличная новость для туристов: горы, которые раньше были труднодоступны, станут гораздо ближе.
Строительство уже началось рядом со станицей Исправной. Там установили памятный знак «Нулевой километр» — точку отсчета для будущей воздушной гавани.
В составе аэропортового комплекса к 2028 году появится взлетно-посадочная полоса длиной 3 километра и шириной 45 метров. Она сможет принимать любые современные лайнеры. Рядом возведут пассажирский терминал площадью около 25 тысяч квадратных метров. За час он будет пропускать до тысячи человек. Внутри обустроят три телетрапа, четыре выхода на посадку, удобные залы ожидания и просторную парковку.
По прогнозам, к 2032 году объем перевозок через «Архыз» может достичь двух миллионов пассажиров в год.
По национальному проекту «Эффективная транспортная система» не только модернизируют аэропорты. В стране обновляют внутренние водные пути, строят высокоскоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом, расширяют возможности Северного морского пути, обновляют БАМ и Транссиб, развивают морские порты и готовят отраслевых специалистов. Задача к 2030 году — создать бесшовную сеть, чтобы люди путешествовали без лишних пересадок, а грузоперевозки росли.