Летим летом — и не только: где обновили аэропорты по нацпроекту

Весной и летом небо становится «теснее»: самолеты летают чаще, а пассажиров — в разы больше. Аэропорты и авиакомпании к высокому сезону подходят уже подготовленными: техника проверена, персонал на местах, при необходимости добавляют новые рейсы. Тем более что за первые три месяца 2026 года 73% авиапутешествий были внутри России, их совершили 16,5 миллиона туристов. Чтобы справляться с таким потоком, инфраструктуру модернизируют: только в 2025-м по национальному проекту «Эффективная транспортная система» обновили инфраструктуру аэропортов Новосибирска, Магадана, Братска, Махачкалы, Мирного и Грозного. Рассказываем про аэропорты, которые приводят в порядок, а также что стоит посмотреть в городах, где они находятся.