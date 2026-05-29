Более 240 нижегородцев оштрафовали за проезд «зайцем» в общественном транспорте

В нижегородском транспорте за май выявили более 240 пассажиров, пытавшихся проехать «зайцем». Об этом сообщает ЦРТС.
За последний месяц весны в отношении нижегородце составили 275 протоколов. Среди них 243 — за безбилетный проезд в общественном транспорте.
Еще 29 случаев связаны с попыткой пассажиров оплатить проезд по чужой льготной транспортной картой. На сегодняшний день за совершенные правонарушения 178 нижегородцев оплатили штраф на общую сумму почти 200 тысяч рублей.
В отношении 95 пассажиров, не оплативших штраф в установленный законом срок, материалы направлены в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания средств. Всего нарушителям необходимо будет заплатить 105 тысяч рублей.
