Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА и стал чемпионом страны

Губернатор поздравил гандбольный клуб «Ростов-Дон» с победой в Суперлиге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 29 мая гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл московский ЦСКА и стал десятикратным чемпионом страны. Об этом рассказали представители команды в социальных сетях.

Губернатор региона Юрий Слюсарь поздравил спортсменок с победой в финале турнира.

— Поздравляю с победой! «Ростов-Дон» десятикратные чемпионы страны! Ура! — написал Юрий Борисович.

Решающий матч Суперлиги завершился со счетом 34:24 в пользу хозяев площадки. По ходу текущего сезона донской коллектив ни разу не уступал дома два раза подряд. В комментариях местные болельщики позитивно оценили результат и отметили стопроцентную дисциплину.

Напомним, в четвертой встрече ростовчанки уступили соперницам из Москвы. Из-за этого развязку чемпионата перенесли в донскую столицу. Перед пятничной игрой руководитель области желал девушкам успехов и призывал бороться до конца.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше