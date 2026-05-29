Нижегородская область приняла Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

С 24 по 29 мая в Городецком муниципальном округе состоялся Суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» (6+) — это самый массовый детский хоккейный турнир в России. В соревнованиях приняли участие команды юношей, ставших победителями и призерами отборочных соревнований в федеральных округах.
Приветственный адрес президента Российской Федерации Владимира Путина для участников, гостей и организаторов соревнований зачитал депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Сергей Неверов.
«Турнир “Золотая шайба” завоевал признание как один из наиболее массовых и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта и стал настоящей школой мастерства, дружбы и командной сплоченности для талантливых, энергичных, целеустремленных ребят. Многие из них вписали свои страницы в легендарную летопись побед отечественного хоккея. Желаю вам успехов, ярких впечатлений и спортивной удачи!» — говорится в обращении президента.
За победу в Суперфинале в своих возрастных категориях боролись более 300 юных хоккеистов из 14 регионов России.
По итогам турнира среди юношей 2009−2010 г. р. сильнейшей стала команда «Алмаз» (республика Башкортостан). В категории 2011−2012 г. р. золотые медали завоевала команд «Ярославич» (Ярославская область). Среди юношей 2013−2014 г. р. победу одержала команда «Кристалл» (Владимирская область). В возрастной категории 2015−2016 г. р. «золото» у команды «УЛК» (Архангельская область).
Вице-президент Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба», президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов отметил гостеприимство Нижегородской области и хорошую организацию Суперфинала.
«Нижегородская область обеспечила прекрасные условия для проведения соревнований. Все участники из разных регионов и играют в хоккей, и живут в одном месте. Ребята из разных команд знакомятся, много общаются. Вообще в этом году хоккею России исполняется 80 лет, он имеет богатую историю. Те, кто сейчас начинают свой путь в этом виде спорта, равняются на уже взрослых спортсменов, у которых сложился путь в хоккее. В каждом поколении воспитываются свои чемпионы, и очень здорово, что молодые ребята на турнире могут оказаться рядом со своими кумирами, им есть с кого брать пример!» — отметил Алексей Чикунов.
В рамках Суперфинала состоялся гала-матч по хоккею с участием известных отечественных спортсменов и спортивных функционеров.
«Для Нижегородской области большая честь — принимать столь значимое спортивное событие. Важно, что наши юные спортсмены могут наблюдать игру звезд российского хоккея, мировых звезд, олимпийских чемпионов — такой пример заряжает на победы! Передаю слова благодарности организаторам, участникам, команде наставников — всем, кто подарил нам сегодня настоящий праздник хоккея!» — подчеркнул на церемонии открытия гала-матча заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
За команду «Наставники Золотой шайбы» в гала-матче сыграли заместитель директора департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Георгий Кабанов, исполнительный директор Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба» Константин Маргольф, олимпийский чемпион, обладатель кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта Сергей Андронов, обладатель Кубка европейских чемпионов, трехкратный чемпион России по хоккею, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков и другие. Тренер команды — вице-президент Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба», президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.
В составе команды «Друзья Золотой шайбы» на лед вышли инвестор проекта «Спортивная база “Море спорта”» Олег Головко, обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Космачев, чемпион высшей лиги чемпионата России, обладатель Континентального Кубка Михаил Тюляпкин и другие. Наставником команды выступил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу команды «Друзья Золотой шайбы».
Организаторы мероприятия — министерство спорта РФ, министерство спорта Нижегородской области, Федерация хоккея России, Континентальная Детская хоккейная лига «Золотая шайба».
Справка.
Всесоюзные, а далее Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» проходят с 1964 года. В настоящее время в состязания вовлечено более 70 тысяч детей в возрасте от 10 до 17 лет со всей страны.