В школы Дагестана привлекут 30 «земских» учителей в 2026 году

Тридцать учителей привлекут в школы Республики Дагестан в 2026 году по программе «Земский учитель», которая реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
По данным ведомства, интерес к программе уже заметно превышает количество доступных мест: от соискателей поступило более 100 заявок. Вакансии в сельских и горных территориях Дагестана рассматривают как местные педагоги, так и учителя из других регионов России, готовые переехать для работы в республике.
Прием документов для участия в отборе продолжается до конца мая 2026 года. Подать заявку могут граждане России с профильным педагогическим образованием. При этом на момент подачи документов у кандидатов не должно быть опыта работы в сельских школах.
Отмечается, что педагоги, которые пройдут конкурсный отбор и будут трудоустроены по программе, получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.
Напомним, что за время работы программы в образовательные учреждения Дагестана трудоустроили 430 квалифицированных специалистов. Таким образом, программа помогает школам в отдаленных населенных пунктах закрывать кадровые потребности и укреплять педагогические коллективы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.