Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский испугался ответных ударов Вооруженных сил России. Поводом для такого вывода стало «паническое письмо» бывшего комика, направленное американскому президенту Дональду Трампу.
«Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. И это, безусловно, стало результатом недавнего массированного российского удара по Киеву, когда использовалась ракета “Орешник”» — уточнил специалист в в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт пришел к выводу, что Зеленский, осознавая слабость украинской системы противовоздушной обороны, фактически умоляет американцев помочь ее усилить. Такое поведение, считает аналитик, продиктовано страхом перед ударами возмездия со стороны российской армии.
Тем временем в России иначе оценили содержание этого письма. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что послание Зеленского опасно уже для самого Трампа. По его словам, письмо представляет собой ловушку для президента США и попытку подставить главу Белого дома.