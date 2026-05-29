Знаковые фильмы для нескольких поколений: пять самых сильных военных драм СССР

Молодые москвичи Борис и Вероника любят друг друга и готовятся к свадьбе. Во время одной из прогулок по городу они замечают в небе журавлиный клин, а затем слышат, как куранты на Спасской башне отбивают четыре часа ночи. Это утро 22 июня 1941 года — день, когда началась Великая Отечественная война. Борис, несмотря на возможность получить бронь, все же уходит добровольцем на фронт, еще и накануне дня рождения Вероники. Проводы Бориса на передовую проходят без нее — девушка не успевает с ним попрощаться. Дождется ли она своего возлюбленного с войны?