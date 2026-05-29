«Вы мальчик?»: Киркоров с матом убежал от девушки, заговорившей басом

На XV Русской Музыкальной Премии РУ ТВ девушка в платье удивила российского эстрадного певца Филиппа Киркорова своей способностью изменять голос. Она спросила глубоким мужским голосом, подойдет ли ее голос для вокала.
— Вы мальчик? — с удивлением переспросил артист.
Девушка с улыбкой ответила «Я просто Санечка!», после чего сразу же перешла на свой обычный женский голос .Киркоров выдохнул с облегчением и попросил повторить необычный переход. Девушка выполнила просьбу певца, после чего снова удивленный Киркоров попрощался с ней. Уходя, певец пробормотал нецензурное слово, передает Telegram-канал «Свита Короля».
26 апреля телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о напряженном разговоре с 14-летней дочерью Анджелиной, отцом которой является ирландский миллиардер Алекс Смерфит. Поводом для разногласий стали запросы подростка на празднование дня рождения, который она мечтала отметить в Монако в кругу друзей. Боня выразила недоумение по поводу желания устроить такой дорогостоящий праздник, учитывая то, что в тот момент она находилась на съемках в Абу-Даби.