В Нижнекамске Татарстана открыли обновленный корпус роддома

Обновленный корпус роддома открыли в Нижнекамске Республики Татарстан. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Обновление корпуса позволит организовать для женщин более комфортное и комплексное медицинское сопровождение — от начала беременности до первых дней материнства. Для этого в здании не только провели капитальный ремонт, но и значительно укрепили материально-техническую базу.
Корпус оснастили современным оборудованием, необходимым для оказания помощи роженицам и новорожденным. В учреждение закупили наркозно-дыхательную аппаратуру, рентген-оборудование, операционные столы, новые кровати, родовые кресла и другое медицинское оснащение.
Кроме того, после ремонта пространство корпуса выстроено с учетом всех этапов оказания медицинской помощи. На первом этаже разместились приемное отделение, административный блок, рентген-кабинет и инфекционный бокс.
Далее маршрут пациенток продолжается в родильном отделении, которое находится на втором этаже. Там оборудовали пять современных родовых залов и восемь послеродовых палат. Кроме того, в корпусе создали условия для совместных родов, а также предусмотрели индивидуальные палаты.
Третий и четвертый этажи предназначены для дальнейшего наблюдения за мамами и детьми. Там расположены отделения патологии новорожденных и послеродовые отделения с палатами «Мать и дитя». Такой формат позволяет обеспечить непрерывное медицинское сопровождение, а также сделать пребывание женщин и малышей более комфортным.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.