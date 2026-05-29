В архивах Санкт-Петербурга появится фонд детских школ искусств

Фонд детских школ искусств появится в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга, сообщили в архивном комитете города. Работа будет вестись в соответствии с целями национального проекта «Семья».
Новый фонд объединит документы художественных и музыкальных образовательных учреждений Петербурга. Материалы будут поступать в архив выборочно — после экспертизы их исторической и культурной ценности.
Первый этап работы уже начался. В фонд уже вошли пять учреждений: детская музыкальная школа имени Андрея Петрова, детская школа искусств имени И. О. Дунаевского, детская художественная школа № 13, детская школа искусств имени М. И. Глинки и детская школа искусств имени М. Л. Ростроповича.
После включения этих учреждений в список специалисты приступят к отбору документов, связанных с их основной деятельностью. В фонд планируют передавать приказы, протоколы комиссий, штатные расписания, планы работы методического совета, афиши, программы мероприятий и другие материалы, отражающие историю и развитие школ искусств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.