«Взяла и убежала»: Фетисов усомнился в патриотизме Исинбаевой

По его мнению, находясь в статусе члена МОК (Исинбаева входила в структуру с 2016 по 2024 год), она была обязана отстаивать интересы российских федераций и спортсменов внутри организации, особенно в момент массовых отстранений. «Мы ничего не слышали про ее позицию», — подчеркнул Фетисов, добавив, что поступки всегда нагляднее любых слов, а российская легкая атлетика способна решать свои проблемы и без её участия.