«Взяла и убежала»: Фетисов усомнился в патриотизме Исинбаевой

Прославленный хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил с резкой критикой в адрес бывшей легкоатлетки Елены Исинбаевой. Поводом стали недавние патриотические заявления двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, которая проживает в Испании и ранее состояла в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).
Исинбаева, комментируя свою жизнь за рубежом, заявила, что на протяжении многих лет защищала честь России на мировых соревнованиях и с гордостью слушала российский гимн, поднимаясь на высшую ступень пьедестала. Однако Фетисов поставил искренность этих слов под большое сомнение. В беседе с корреспондентом «Sport24» парламентарий напомнил, что спортсменка покинула страну в непростой для государства период, назвав ее поступок бегством.
По его мнению, находясь в статусе члена МОК (Исинбаева входила в структуру с 2016 по 2024 год), она была обязана отстаивать интересы российских федераций и спортсменов внутри организации, особенно в момент массовых отстранений. «Мы ничего не слышали про ее позицию», — подчеркнул Фетисов, добавив, что поступки всегда нагляднее любых слов, а российская легкая атлетика способна решать свои проблемы и без её участия.
При этом депутат признал выдающиеся спортивные заслуги Исинбаевой, назвав её великой спортсменкой. «Мне жаль, что она приняла такое решение. Что именно ее к этому сподвигло, знает только она сама. Пусть Бог ей судья», — резюмировал Вячеслав Фетисов, призвав не вешать на бывшую шестовичку клише «предатель», но возложив на неё всю полноту ответственности за сделанный выбор.
Помимо публичной полемики с Фетисовым и другими представителями спортивной элиты, имя Исинбаевой в последнее время фигурирует в сводках иной направленности. Как стало известно, судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности по кредитам со спортсменки. Согласно материалам суда из Волгограда, в отношении Исинбаевой 13 мая 2026 года открыто исполнительное производство. Кроме того, ранее сообщалось о долгах по налогам, из-за которых блокировались банковские счета легкоатлетки.
