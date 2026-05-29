Какая погода будет в Ростове 30 и 31 мая 2026

Как пройдут последние выходные мая в Ростовской области.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

Последние выходные мая в Ростовской области пройдут под знаком резкой смены погоды. По данным официальных источников, 30−31 мая в регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 м/с, сильные ливни с грозой и град, а в отдельных районах — заморозки до −2 °C.

rostov.aif.ru собрал актуальные прогнозы и рекомендации экстренных служб, чтобы ростовчане могли подготовиться к непогоде.

Что говорят синоптики?

Последние выходные мая в Ростовской области пройдут под знаком резкой смены погоды. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» и Гидрометцентра России, 30−31 мая в регионе ожидается комплекс опасных метеоявлений: шквалистый ветер порывами до 25 м/с, сильные ливни с грозой и градом, а в отдельных районах — ночные заморозки до −2 °C.

Температурный фон останется нестабильным. Ночью 30 и 31 мая столбики термометров опустятся до +3…+12 °C, при этом в северных и центральных районах области (Чертковский, Миллеровский, Верхнедонской, Шолоховский) на поверхности почвы возможны заморозки до −2 °C. Днём температура поднимется до +16…+19 °C, при прояснениях — до +21 °C. В Ростове-на-Дону, Азове и Новочеркасске заморозки маловероятны, однако риск сильных ливней и порывистого ветра сохраняется.

Синоптики отмечают «жёлтый» уровень погодной опасности для ЮФО. Такая картина характерна для переходного периода, когда арктический воздух сталкивается с прогретым южным циклоном.

Рекомендации при шторме и грозах.

Главное управление МЧС России по Ростовской области выпустило экстренное предупреждение на период 29 мая — 1 июня 2026 года. Ведомство призывает жителей региона соблюдать меры безопасности.

Закройте окна и форточки, уберите с балконов лёгкие предметы, цветочные горшки, антенны.

При усилении ветра отключите электроприборы от сети — возможны скачки напряжения при ударах молний.

Не паркуйте автомобили под старыми деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

Если вы на улице во время грозы: не укрывайтесь под одинокими деревьями, отключите мобильные устройства, спуститесь с возвышенностей.

Что делать водителям.

УГИБДД по Ростовской области предупреждает: 30−31 мая на трассах М-4 «Дон», Р-268, А-280 и городских магистралях возможны ухудшение видимости до 200−300 метров, локальные подтопления и падение веток на проезжую часть. Правила безопасной езды в непогоду:

Проверьте щётки стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости перед поездкой.

Снизьте скорость, особенно на мостах, путепроводах и участках с колеёй.

Увеличьте дистанцию минимум в 1,5 раза — это даст время на реакцию при экстренном торможении.

При аквапланировании не тормозите резко: плавно сбросьте газ и держите руль прямо до восстановления сцепления.

Если видимость упала ниже 100 метров — съезжайте на обочину, включите «аварийку» и дождитесь улучшения погоды.

Включите ближний свет и противотуманные фары: дневные ходовые огни в ливень недостаточны для видимости.

Избегайте проезда через подтопленные участки: глубина потока более 30 см опасна для легковых авто.

При сильном боковом ветре крепче держите руль, особенно на мостах и при обгоне большегрузов.

При обрыве ЛЭП, падении деревьев или подтоплении немедленно звоните 112. Не пытайтесь устранять последствия стихии самостоятельно.

Страховой совет: ущерб от стихийных явлений покрывается полисом КАСКО. Для ускорения выплаты сохраните видеозапись с регистратора и запросите метеосправку в ЦГМС.

Как защитить урожай от заморозков и града?

Поздние майские заморозки — классический риск для Дона. Агрономы Донского государственного аграрного университета и специалисты регионального Минсельхоза подготовили рекомендации для садоводов и огородников.

Теплицы: на ночь закройте все форточки. Разместите внутри 5-литровые бутыли с тёплой водой — они работают как «тепловые аккумуляторы», отдавая тепло ночью.

Открытый грунт: укройте рассаду спанбондом плотностью от 40 г/м². Замульчируйте почву соломой, опилками или торфом — это снижает теплоотдачу на 30%.

Полив: вечерний дождевальный полив за 2−3 часа до заморозков повышает температуру у корней на 1−2 °C за счёт выделения скрытого тепла при конденсации.

После града не обрывайте повреждённые листья сразу — дайте растению 24−48 часов на саморегуляцию.

Обработайте посадки биопрепаратами, они подавляют грибковые инфекции и стимулируют восстановление.

Не вносите азотные удобрения в первые 3−5 дней после стресса — они усилят нагрузку на корневую систему.

Важно: в северных районах области риск заморозков максимален — здесь особенно необходимо укрыть теплолюбивые культуры: томаты, перцы, огурцы.

Погода 30−31 мая в Ростовской области потребует внимания, но не паники. Своевременная подготовка, проверка прогнозов на официальных ресурсах и соблюдение рекомендаций экстренных служб позволят пережить непогоду без потерь для здоровья, урожая и техники.

