У берегов Турции затонуло туристическое судно, спасли 110 пассажиров

У побережья Турции рядом с городом Мармарис затонуло прогулочное судно, на котором находились 110 человек. Все они были экстренно эвакуированы и остались живы. Об этом пишет информагентство IHA.
Происшествие случилось в акватории у острова Дженнет. Капитан заметил, что корабль начал тонуть, и попытался дотянуть его до берега. Однако лодка стремительно заполнялась водой, поэтому экипаж принял решение срочно снять людей.
Пассажиров оперативно пересадили на экскурсионные катера, которые находились неподалеку. К операции также присоединились сотрудники береговой охраны Турции. Всех туристов удалось спасти еще до того, как судно полностью ушло под воду.
В результате крушения никто из людей не пострадал. Местные власти уже начали расследование этого инцидента.
Ранее похожая трагедия, но с жертвами, случилась в Индии. Там затонуло прогулочное судно с 29 пассажирами на борту. В результате того происшествия погибли не менее шести человек.