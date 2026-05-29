У берегов Турции затонуло туристическое судно, спасли 110 пассажиров

В результате ЧП с судном у города Мармарис никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

У побережья Турции рядом с городом Мармарис затонуло прогулочное судно, на котором находились 110 человек. Все они были экстренно эвакуированы и остались живы. Об этом пишет информагентство IHA.

Происшествие случилось в акватории у острова Дженнет. Капитан заметил, что корабль начал тонуть, и попытался дотянуть его до берега. Однако лодка стремительно заполнялась водой, поэтому экипаж принял решение срочно снять людей.

Пассажиров оперативно пересадили на экскурсионные катера, которые находились неподалеку. К операции также присоединились сотрудники береговой охраны Турции. Всех туристов удалось спасти еще до того, как судно полностью ушло под воду.

В результате крушения никто из людей не пострадал. Местные власти уже начали расследование этого инцидента.

Ранее похожая трагедия, но с жертвами, случилась в Индии. Там затонуло прогулочное судно с 29 пассажирами на борту. В результате того происшествия погибли не менее шести человек.