Хинштейн: более 400 человек погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

Губернатор назвал такие цифры по итогам промежуточного заседания рабочей группы, которая занимается созданием единого реестра пропавших курян. Дистанционно в нем приняла участие новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Из 2 137 жителей региона, включенных в реестр, удалось найти 1 841 человека. В базе розыска остается 332 фамилии.