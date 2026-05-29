Мадьяр вновь призвал президента Венгрии Шуйока уйти в отставку до конца мая

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вновь призвал президента республики Тамаша Шуйока уйти в отставку до конца мая. Об этом сообщает издание The Guardian.
«Мадьяр требует отставки президента Венгрии Шуйока к концу мая», — говорится в статье.
Мадьяр выступил с критикой в адрес президента Венгрии после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В своем заявлении премьер указал, что в случае отказа Шуйока с поста, новое венгерское правительство может предпринять попытку отстранить его с должности.
Ранее KP.RU сообщал, что Петер Мадьяр призвал Шуйока и других чиновников работавших при правительстве экс-премьера Виктора Орбана уйти в отставку до 31 мая. Тогда же он первый раз пообещал отстранить от должности венгерского президента.