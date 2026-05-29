Продажа Батракова не спасёт: долги «Локомотива» превысили миллиард

Финансовое положение московского «Локомотива» остается тяжелым. Клуб не располагает бюджетом для покупки новых игроков, а сумма задолженности превышает один миллиард рублей, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, средств нет даже с учетом возможной продажи ведущего полузащитника команды Алексея Батракова. Собеседник подчеркнул, что для решения проблем клубу потребуются дополнительные трансферы. Источник связывает текущую ситуацию с деятельностью предшествующего менеджмента: «У клуба сохраняется долг больше 1 млрд рублей после немецких руководителей».
Алексей Батраков, выпускник академии «Локомотива», по итогам сезона-2025/2026 вошел в тройку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. В 36 матчах во всех турнирах 20-летний футболист забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.
Тем временем в руководстве «Локомотива» придерживаются иной оценки финансового состояния клуба. Председатель совета директоров Юрий Нагорных неоднократно заявлял, что на сегодняшний день у команды нет ни долгов, ни неисполненных финансовых обязательств. По его словам, сложная ситуация с высокой закредитованностью была исправлена еще в конце 2022 года, и сейчас у «Локомотива» нет ни одного кредита. Более того, клуб подтвердил погашение задолженности перед «Мариуполем», из-за которой ранее ФИФА накладывала запрет на регистрацию новых футболистов.
