Хинштейн: на Украине могут находиться еще 15 жителей Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при участии экс-уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с территории Украины удалось вернуть более 160 жителей региона. Однако, добавил он, там могут находиться еще 15 курян. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

«За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей», — написал губернатор. Из 2 173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение большинства — 1 841 человека. Среди них было 446 погибших.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. Операция по освобождению региона завершилась в апреле 2025-го.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

