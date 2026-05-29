Серийный убийца начал орудовать на популярном курорте в Пуэрто-Вальярта

Три женских тела за 11 дней обнаружили в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта, популярном среди американских туристов. Об этом сообщило издание Daily Mail.
По информации журналистов, первое тело нашли 10 мая в районе Ранчо-Эль-Пирули. Второе — через пять дней на обочине шоссе у Мисмалойи. Третье — утром 22 мая на грунтовой дороге в районе Парке-Лас-Пальмас. При этом все жертвы — женщины в возрасте от 22 до 35 лет, частично раздетые, с татуировками. Их личности пока не установлены.
Кроме того, в Сети появилась информация, что третья жертва — 22-летняя американка Элизабет Мартинес из штата Мехико, которая пропала в апреле. Ее татуировки совпадают с теми, что были на теле, найденном в Парке-Лас-Пальмас. Полиция пока не подтвердила эту версию.
Власти подозревают, что в Пуэрто-Вальярта начал орудовать новый серийный убийца, пишет Daily Mail.
